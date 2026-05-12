SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
|Ausblick
|
12.05.2026 18:01:38
SFC Energy-Aktie: Prognosen nach Ukraine-Großauftrag nach oben korrigiert
Für das laufende Jahr werde nun ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 163 bis 175 Millionen Euro erwartet, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte auf 29 bis 34 Millionen Euro klettern. Bisher standen hier nur 20 bis 24 Millionen bei einem erwarteten Umsatz von 150 bis 160 Millionen im Plan. Die Aktie drehte ins Plus und legte zum Xetra-Handelsschluss um sechs Prozent zu.
SFC Energy habe den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine mit einem Auftragsvolumen von rund 42,7 Millionen Euro erhalten, hieß es zur Begründung. Die Finanzierung erfolge im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Die Auslieferung sei in den kommenden Monaten vorgesehen und werde 2026 umsatz- und ergebniswirksam. Hochmobile Brennstoffzellensysteme sowie zugehörige Peripherie, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für militärische und zivile Einsatzszenarien sollen geliefert werden.
/jha/he
BRUNNTHAL (dpa-AFX)
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