Folgeauftrag 27.08.2025 07:55:39

SFC Energy-Aktie: SFC Energy gewinnt Millionenauftrag aus den USA

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen US-Kunden erhalten.

Die Order habe ein Volumen von rund vier Millionen US-Dollar (ca 3,4 Mio Euro), teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Die Auslieferung sei noch für das laufende Jahr geplant, wodurch der Auftrag 2025 umsatz- und auch ergebniswirksam werde. Bei dem namentlich nicht genannten US-Kunden handelt es sich laut SFC Energy um einen führenden Anbieter von Sicherheits- und Überwachungslösungen.

SFC kündigte ferner den Start seines Produktionsstandortes in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah für das vierte Quartal an. Durch die lokale Produktion will das Unternehmen Belastungen durch Importzölle und Währungsrisiken reduzieren und setzt zudem auf eine stärkere Kundennähe und einen verbesserten Marktzugang.

/tav/stk

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

