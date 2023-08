SFC Energy-Aktie stark: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für SFC Energy

Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy habe im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Eintritte in neue Märkte seien vielversprechend.

Die SFC Energy-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,75 Prozent auf 23,30 Euro.

/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)