SFC Energy-Aktie stärker: Ukraine-Auftrag sorgt für Schub – zivile Nachfrage soll bis Jahresende zulegen

Dadurch habe sich der Anteil des Segmentumsatzes im Kernzielmarkt Verteidigung in den ersten neun Monaten auf 46 Prozent mehr als versechsfacht, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Für das vierte Quartal rechnet Vorstandschef Peter Podesser wieder mit einem größeren Anteil seiner zivilen Produkte und erwartet daher einen geringeren Ergebnisbeitrag als in den beiden Vorquartalen.

Insgesamt stieg der Umsatz - wie bereits bekannt - in den ersten neun Monaten um 29 Prozent auf 132,8 Millionen Euro. Dadurch kam SFC Energy auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone: Der Überschuss lag bei 14,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,2 Millionen ein Jahr zuvor.

Schon Ende Oktober hatte SFC-Chef Podesser deshalb seine Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr angehoben: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll seither 36 bis 38 Millionen Euro erreichen. In den ersten neun Monaten lag es bei 33,7 Millionen Euro und damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor.

So zeigt sich die SFC-Aktie

Via XETRA steigt die SFC-Aktie zeitweise 4,21Prozent auf 18,32 Euro.

Damit zählten die Aktien zu den größten Gewinnern im SDAX. Auch im bisherigen Jahresverlauf mischt der Brennstoffzellenspezialist mit plus 48 Prozent im Nebenwerte-Index weit vorn mit.

Ähnlich erfreulich sieht es 2026 bei den Titeln anderer Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien aus, die vom Ölpreissprung infolge des Nahostkonflikts profitieren. Für den Windturbinenhersteller Nordex und den Photovoltaik-Spezialisten SMA Solar stehen Kursgewinne von jeweils rund 44 Prozent zu Buche. Beim Biokraftstoffhersteller VERBIO sind es immerhin 23 Prozent.

Dank eines Großauftrags aus der Ukraine konnte SFC den Umsatzanteil des Verteidigungsgeschäfts im Segment Clean Energy in den ersten neun Monaten diesen Jahres auf rund 46 Prozent steigern. Dies bedeutet dem Unternehmen zufolge mehr als eine Versechsfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz insgesamt legte - wie schon seit Ende Oktober bekannt - um 29 Prozent zu, was SFC wieder in die Gewinnzone verhalf.

Daher hatte Vorstandschef Peter Podesser schon damals seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 angehoben, der sich von Januar bis September mehr als verdreifacht hat.

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BRUNNTHAL (dpa-AFX)