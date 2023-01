SFC Energy-Aktie unverändert: SFC Energy ergattert Folgeauftrag aus Kanada

Ein kanadischer Ölproduzent habe vollintegrierte Frequenzwandler (VFD) für 5,3 Millionen kanadischen Dollar (3,7 Mio Euro) bestellt, teilte das SDAX -Unternehmen am Dienstag in Brunnthal bei München mit. Der Auftrag werde in diesem Jahr als Umsatz gebucht. Bereits im Oktober hatte der Kunde aus der Provinz Alberta entsprechende Frequenzwandler im Umfang von mehr als 10 Millionen Dollar geordert. Die VFD-Systeme betreiben Elektropumpen zur Ölförderung. SFC Energy ist auf Stromversorgung mittels Brennstoffzellen für die stationäre und mobile Energieversorgung spezialisiert. Das Unternehmen war im Dezember in den Kleinwerteindex SDAX aufgenommen worden.

Die SFC-Aktie gewann via XETRA zeitweise 1,56 Prozent auf 26,10 Euro, verharrt mittlerweile jedoch bei 25,70 Euro.

/men/mis

BRUNNTHAL (dpa-AFX)