SFC Energy-Aktieewinnt: Dänemark setzt auf SFC Energy: Auftrag für Glasfaser-Stromversorgung

BRUNNTHAL/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die dänische Norlys Fibernet habe Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Stromversorgung kritischer Telekommunikationsinfrastruktur bestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es handele sich um den ersten Großauftrag für die 2024 gegründete dänische Tochtergesellschaft und die erste Order des dänischen Glasfaser-Großhändlers Norlys. Den Wert des Auftrags bezifferte SFC nicht. Die Aktien von SFC legten vorbörslich zu.

SFC wird demnach Wasserstoff-Brennstoffzellen mit einer Gesamtleistung von 235 Kilowatt liefern, die in Norlys Glasfaser-Breitbandnetz für sogenannte Point of Presence ("PoP")-Stationen zum Einsatz kommen. Diese würden durch die Brennstoffzellen gegen Stromausfälle abgesichert. Über die von Norlys Fibernet betriebenen PoP-Stationen in ganz Dänemark werden den Angaben zufolge verschiedene Glasfasernetzwerke verbunden. Die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Wasserstoff-Brennstoffzellen wird für August bis Dezember 2025 erwartet./tav/mis