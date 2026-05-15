SFC Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SFC Energy hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SFC Energy 34,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at