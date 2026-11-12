SFC Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SFC Energy veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SFC Energy ein EPS von -0,080 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 73,30 Prozent auf 50,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at