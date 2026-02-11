Ship Finance International Aktie
SFL Corp Shares Rise 11% After Q4 Results
(RTTNews) - SFL Corp. Ltd. (SFL) shares gained 10.74 percent, rising $0.98 to $10.11 on Wednesday following the release of its fourth-quarter 2025 results.
The stock is currently trading at $10.11, up from a previous close of $9.13. Shares opened at $9.22 and have traded between $9.13 and $10.15 during the session on the New York Stock Exchange. The last reported bid was $10.13 for 70,000 shares, with the ask at $10.14 for 80,000 shares. Trading volume reached 2,290,363 shares, above the average volume of 1,316,827.
SFL shares have traded within a 52-week range of $6.73 to $10.84.
For the quarter ended December 31, 2025, the company reported total operating revenues of $175.5 million, compared with $178.2 million in the prior quarter. For the full year 2025, SFL reported total operating revenues of $733.0 million and a net loss of $26.4 million, or $0.20 per share.
