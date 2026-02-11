Ship Finance International Aktie

Ship Finance International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B5TR / ISIN: BMG810751062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 17:50:52

SFL Corp Shares Rise 11% After Q4 Results

(RTTNews) - SFL Corp. Ltd. (SFL) shares gained 10.74 percent, rising $0.98 to $10.11 on Wednesday following the release of its fourth-quarter 2025 results.

The stock is currently trading at $10.11, up from a previous close of $9.13. Shares opened at $9.22 and have traded between $9.13 and $10.15 during the session on the New York Stock Exchange. The last reported bid was $10.13 for 70,000 shares, with the ask at $10.14 for 80,000 shares. Trading volume reached 2,290,363 shares, above the average volume of 1,316,827.

SFL shares have traded within a 52-week range of $6.73 to $10.84.

For the quarter ended December 31, 2025, the company reported total operating revenues of $175.5 million, compared with $178.2 million in the prior quarter. For the full year 2025, SFL reported total operating revenues of $733.0 million and a net loss of $26.4 million, or $0.20 per share.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ship Finance International Ltd.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Ship Finance International Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen