SFL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SFL hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 178,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 201,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at