SFL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SFL hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SFL mit einem Umsatz von insgesamt 174,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at