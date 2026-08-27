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27.08.2026 06:31:29
SFL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SFL hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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