SFL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SFL hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SFL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 175,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 23,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

SFL vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,200 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,95 Prozent auf 733,04 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 904,40 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at