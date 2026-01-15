SFP Dining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SFP Dining hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 6,81 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SFP Dining noch ein Gewinn pro Aktie von 14,44 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at