SFP Dining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SFP Dining hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 14,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SFP Dining noch ein Gewinn pro Aktie von 17,08 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,75 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,96 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at