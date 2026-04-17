SFP Dining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SFP Dining hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 17,40 JPY gegenüber 19,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,08 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,37 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 47,60 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SFP Dining ein Gewinn pro Aktie von 65,15 JPY in den Büchern gestanden.

SFP Dining hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 31,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 30,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at