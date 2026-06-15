Bouygues Aktie
WKN: 858821 / ISIN: FR0000120503
|
15.06.2026 06:00:26
SFR’s €20bn break-up can win watchdog approval, says Bouygues
Lead bidder for French telecoms operator hopes EU’s competitive drive will offset regulatory concerns about mergerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!