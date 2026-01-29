SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

SFS erhält Validierung der Klimaziele durch die SBTi



29.01.2026 / 18:19 CET/CEST



Die SFS Group hat einen wichtigen Fortschritt in ihrer Klimastrategie erzielt: Ihre kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele wurden Ende 2025 von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert. Damit bestätigt die SBTi, dass die Ziele von SFS mit dem 1.5-°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar sind. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung Freundliche Grüsse



Lukas Graf

Valentina Dönz



Corporate Communications



SFS Group AG

Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 727 53 50 M +41 78 880 49 90

corporate.communications@sfs.com

sfs.com

