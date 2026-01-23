SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 06:28:36

SFS erzielt solides organisches Wachstum im Jahr 2025

SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis
SFS erzielt solides organisches Wachstum im Jahr 2025

23.01.2026 / 06:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Geschäftsjahr 2025 realisierte die SFS Group in einem anspruchsvollen Umfeld einen Umsatz von CHF 3’056.6 Mio. und ein organisches Wachstum von 2.9%. Dieses solide Resultat ist auf die breite Aufstellung über verschiedene Endmärkte und Regionen sowie die hohe Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen. Währungseffekte von –2.9% reduzierten das Umsatzwachstum abermals deutlich. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz insgesamt um 0.6%.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 62 48
corporate.communications@sfs.com     
sfs.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFS Group Schweiz AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon: +41717275151
E-Mail: corporate.communications@sfs.com
Internet: www.sfs.com
ISIN: CH0239229302
Valorennummer: 23922930
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2264872

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264872  23.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFS AG

mehr Nachrichten