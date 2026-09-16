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16.09.2026 06:33:03

SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche

SFS Group AG / Schlagwort(e): Konferenz
SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche

16.09.2026 / 06:33 CET/CEST

Am Investor Day vom 17. September 2026 gewährt die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die Tätigkeiten der drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics. Die Veranstaltung bietet Investorinnen und Investoren fundierte Informationen zur Strategie, zu den Technologien und Anwendungen sowie zu den aktuellen Entwicklungen der SFS Group. Wie im Halbjahresbericht 2026 kommuniziert, bleiben die Erwartungen an den Geschäftsverlauf von SFS für das laufende Jahr bestehen.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 53 50   M +41 78 880 49 90
corporate.communications@sfs.com     
sfs.com


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon: +41 78 880 49 90
E-Mail: corporate.communications@sfs.com
Internet: www.sfs.com
ISIN: CH0239229302
Valorennummer: 23922930
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2399940

 
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2399940  16.09.2026 CET/CEST

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