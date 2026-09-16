SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
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16.09.2026 06:33:03
SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche
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SFS Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Am Investor Day vom 17. September 2026 gewährt die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die Tätigkeiten der drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics. Die Veranstaltung bietet Investorinnen und Investoren fundierte Informationen zur Strategie, zu den Technologien und Anwendungen sowie zu den aktuellen Entwicklungen der SFS Group. Wie im Halbjahresbericht 2026 kommuniziert, bleiben die Erwartungen an den Geschäftsverlauf von SFS für das laufende Jahr bestehen.
Medien & Newsroom
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFS Group AG
|Rosenbergsaustrasse 8
|9435 Heerbrugg
|Schweiz
|Telefon:
|+41 78 880 49 90
|E-Mail:
|corporate.communications@sfs.com
|Internet:
|www.sfs.com
|ISIN:
|CH0239229302
|Valorennummer:
|23922930
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2399940
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2399940 16.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SFS AG
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06:33
|SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche (EQS Group)
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06:33
|SFS Provides Insights Into Business Areas at Investor Day (EQS Group)
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15.09.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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08.09.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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01.09.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.08.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.08.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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11.08.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu SFS AG
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