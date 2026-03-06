SFS Group Schweiz AG / Key word(s): Annual Results/Sustainability

SFS proves resilience in financial year 2025



06-March-2026 / 06:27 CET/CEST

The end markets were characterized by enormous uncertainty and a reluctance to invest in the year 2025. The sales generated of CHF 3,056.6 million and an adjusted EBIT margin of 12.2% are the result of the broad positioning across different end markets and regions but also the extraordinary commitment of the employees. This was also a key factor in the major progress we made in the area of sustainability.



