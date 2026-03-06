SFS Aktie

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

06.03.2026 06:27:06

SFS proves resilience in financial year 2025

SFS Group Schweiz AG / Key word(s): Annual Results/Sustainability
SFS proves resilience in financial year 2025

06-March-2026 / 06:27 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The end markets were characterized by enormous uncertainty and a reluctance to invest in the year 2025. The sales generated of CHF 3,056.6 million and an adjusted EBIT margin of 12.2% are the result of the broad positioning across different end markets and regions but also the extraordinary commitment of the employees. This was also a key factor in the major progress we made in the area of sustainability.

Media & Newsroom

Best regards

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 62 48 
corporate.communications@sfs.com     
sfs.com


End of Inside Information
Language: English
Company: SFS Group Schweiz AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Switzerland
Phone: +41717275151
E-mail: corporate.communications@sfs.com
Internet: www.sfs.com
ISIN: CH0239229302
Valor: 23922930
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2286848

 
End of Announcement EQS News Service

2286848  06-March-2026 CET/CEST

