SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Ankauf/Fusionen & Übernahmen

SFS vollzieht Zusammenschluss mit Hoffmann



12.05.2022 / 06:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der am 22. Dezember 2021 angekündigte Zusammenschluss zwischen der SFS Group und der Hoffmann SE wurde per 11. Mai 2022 vollzogen. Damit wird Hoffmann offiziell in die SFS Organisation aufgenommen. Die Bündelung der Kräfte markiert einen Meilenstein und eröffnet aufgrund der komplementären Aufstellung beiden Unternehmen attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen



Benjamin Sieber

Valentina Dönz



Corporate Communications



SFS Group AG

Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 727 62 48 M +41 79 666 44 82

corporate.communications@sfs.com

www.sfs.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung