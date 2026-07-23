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WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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23.07.2026 06:27:35

SFS zeigt starken Fortschritt im ersten Halbjahr 2026

SFS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
SFS zeigt starken Fortschritt im ersten Halbjahr 2026

23.07.2026 / 06:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die SFS Group liegt nach dem ersten Halbjahr 2026 auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen. Mit einem Umsatz von CHF 1’559.3 Mio. und einer normalisierten EBIT-Marge von 13.3% wurden die Wachstumsziele übertroffen. Mit mehreren Akquisitionen hat SFS die Chance erfolgreich genutzt, das organische Wachstum durch strategische Übernahmen gezielt zu ergänzen.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse

Benjamin Sieber
Valentina Dönz

Corporate Communications

SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 62 48
corporate.communications@sfs.com     
sfs.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8
9435 Heerbrugg
Schweiz
Telefon: +41 78 880 49 90
E-Mail: corporate.communications@sfs.com
Internet: www.sfs.com
ISIN: CH0239229302
Valorennummer: 23922930
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2370318

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370318  23.07.2026 CET/CEST

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