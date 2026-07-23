SFS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SFS zeigt starken Fortschritt im ersten Halbjahr 2026



23.07.2026 / 06:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Die SFS Group liegt nach dem ersten Halbjahr 2026 auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen. Mit einem Umsatz von CHF 1’559.3 Mio. und einer normalisierten EBIT-Marge von 13.3% wurden die Wachstumsziele übertroffen. Mit mehreren Akquisitionen hat SFS die Chance erfolgreich genutzt, das organische Wachstum durch strategische Übernahmen gezielt zu ergänzen. Medien & Newsroom Zur vollständigen Medienmitteilung Zum Halbjahresbericht 2026 Freundliche Grüsse



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