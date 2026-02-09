SG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SG hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,90 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SG 2,70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at