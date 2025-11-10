SG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SG hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,93 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SG im vergangenen Quartal 415,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SG 373,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at