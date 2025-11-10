SG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SG hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,82 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at