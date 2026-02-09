SG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SG hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

SG hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,67 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,000 KRW je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,23 Prozent auf 34,57 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,37 KRW gegenüber 27,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat SG im vergangenen Geschäftsjahr 132,35 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SG 138,80 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at