SG Capital Dumps Nearly 732,000 Haemonetics Shares Worth $59.1 Million

SG Capital Management LLC reduced its holding in Haemonetics Corporation (NYSE:HAE) by 731,892 shares, a position value decline of $59,133,712, per November 07, 2025, SEC filings.According to a filing submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission on Nov. 7, SG Capital Management LLC sold 731,892 shares of Haemonetics(NYSE:HAE) during the third quarter. The estimated transaction value is approximately $45.3 million based on the average quarterly price. The fund’s remaining stake stands at 175,000 shares, valued at $8.5 million as of Sept. 30.Haemonetics Corporation is a leading provider of medical devices and software for blood and plasma management. The company leverages a diversified product portfolio and integrated technology platforms to address critical needs in transfusion medicine and plasma collection.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
