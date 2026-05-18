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18.05.2026 06:31:29
SG CHOONGNAM SPINNING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SG CHOONGNAM SPINNING hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,77 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 23,08 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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