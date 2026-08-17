SG CHOONGNAM SPINNING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SG CHOONGNAM SPINNING stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 71,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SG CHOONGNAM SPINNING ein EPS von 70,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,06 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SG CHOONGNAM SPINNING einen Umsatz von 27,49 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at