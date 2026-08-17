SG CHOONGNAM SPINNING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SG CHOONGNAM SPINNING stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 71,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SG CHOONGNAM SPINNING noch ein Gewinn pro Aktie von 35,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SG CHOONGNAM SPINNING mit einem Umsatz von insgesamt 29,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at