SG CHOONGNAM SPINNING präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SG CHOONGNAM SPINNING hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,62 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SG CHOONGNAM SPINNING ein EPS von 53,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,45 Prozent auf 27,02 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 62,42 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 140,00 KRW je Aktie erzielt worden.

SG CHOONGNAM SPINNING hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 93,48 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 99,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at