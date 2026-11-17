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17.11.2026 06:31:28
SG CHOONGNAM SPINNING präsentierte Quartalsergebnisse
SG CHOONGNAM SPINNING hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 31,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SG CHOONGNAM SPINNING ein Ergebnis je Aktie von -8,000 KRW vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,98 Milliarden KRW – ein Plus von 38,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SG CHOONGNAM SPINNING 15,89 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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