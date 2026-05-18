SG CHOONGNAM SPINNING: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SG CHOONGNAM SPINNING gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 94,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SG CHOONGNAM SPINNING 58,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 27,77 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,08 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at