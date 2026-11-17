|
17.11.2026 06:31:28
SG CHOONGNAM SPINNING stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SG CHOONGNAM SPINNING äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 31,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,98 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SG CHOONGNAM SPINNING einen Umsatz von 15,89 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.