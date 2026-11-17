SG CHOONGNAM SPINNING äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 31,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,98 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SG CHOONGNAM SPINNING einen Umsatz von 15,89 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at