SG CHOONGNAM SPINNING stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SG CHOONGNAM SPINNING hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -86,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent auf 15,89 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at