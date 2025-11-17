SG CHOONGNAM SPINNING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SG CHOONGNAM SPINNING hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SG CHOONGNAM SPINNING -86,000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 15,89 Milliarden KRW gegenüber 15,19 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at