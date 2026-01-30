SG CHOONGNAM SPINNING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SG CHOONGNAM SPINNING lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,62 KRW gegenüber 53,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SG CHOONGNAM SPINNING mit einem Umsatz von insgesamt 27,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,45 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 62,42 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 140,00 KRW je Aktie generiert.

SG CHOONGNAM SPINNING hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 93,48 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 99,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at