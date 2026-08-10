SG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SG lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,49 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 27,28 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at