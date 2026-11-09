SG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SG hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

SG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 50,59 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat SG 36,83 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at