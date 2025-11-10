SG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SG präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,60 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SG noch ein Gewinn pro Aktie von 23,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,54 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,25 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at