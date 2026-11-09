SG legte Quartalsergebnis vor

SG ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SG die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SG 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,97 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at