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29.10.2026 06:31:29
SG Mart gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SG Mart hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat SG Mart 15,62 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,04 Milliarden INR umgesetzt worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4,29 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 15,72 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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