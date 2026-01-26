SG Mart hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SG Mart ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SG Mart die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,85 INR. Im letzten Jahr hatte SG Mart einen Gewinn von 2,50 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 16,44 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,45 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

