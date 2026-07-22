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22.07.2026 06:31:29
SG Mart legte Quartalsergebnis vor
SG Mart hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,62 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,74 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,09 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3,81 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 13,09 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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