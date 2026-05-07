SG Mart mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SG Mart hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,29 INR. Im Vorjahresviertel hatte SG Mart 2,95 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,23 Milliarden INR – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SG Mart 15,95 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

SG Mart hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,96 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9,23 INR je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 63,15 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 58,56 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 10,20 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 68,31 Milliarden INR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at