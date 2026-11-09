SG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SG hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,25 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 473,13 Milliarden JPY – ein Plus von 13,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SG 415,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at