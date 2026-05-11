SG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SG hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 148,60 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 27,75 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,74 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at