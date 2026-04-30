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30.04.2026 06:31:29
SG-SSB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SG-SSB lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GHS, nach 0,770 GHS im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SG-SSB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 344,0 Millionen GHS. Im Vorjahresviertel waren 423,6 Millionen GHS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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