SG-SSB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SG-SSB hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 GHS. Im Vorjahresviertel hatte SG-SSB 0,150 GHS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 321,0 Millionen GHS – das entspricht einem Abschlag von 28,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 451,2 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at